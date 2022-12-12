Раскрыты подробности превращения Старого Арбата в пешеходную зону

Подробности превращения Старого Арбата в пешеходную зону раскрыла «Мосленте» куратор выставки Музея Москвы «Москва без окраин. Арбат» Полина Жураковская. Стало известно, что эскизный план Арбата был создан в 1980-м году.

«Архитекторы хотели, чтобы проект был не фасадный, а инфраструктурный, и захватывал в том числе переулки. Была проведена кропотливая исследовательская работа с архивами, с историями семей. Специалисты выясняли, как была организована здесь жизнь раньше, хотели даже что-то реконструировать», — рассказала она.

В итоге было принято решение реализовать вариант, который был ближе к первоначальному, эскизному плану. Оказалось, что понадобилось «оправдать площади», заявленные в проекте.

Ранее главные плюсы жизни в центре города перечислил житель доходного дома Якова Толстого на Арбате Антон Ермилов.