Раскрыты подробности строительства одной из станций московского метро

Подробности строительства станции московского метро «Ленинские горы» ныне известная, как «Воробьевы горы» были раскрыты в материале «Мосленты».

«Уникальную станцию ради экономии разместили над рекой — на мосту. Время показало, что при ее проектировании был допущен ряд ошибок, из-за которых впоследствии "Ленинские горы" надолго закрывали. В отличие от удобного выхода к "спортивной долине" северного берега, выход на южном берегу упирался в лесопарк с набережной», — говорится в сообщении.

К уже работавшей с 1948 года смотровой площадке и к МГУ подниматься оттуда было сложно. Поэтому решено было разместить рядом с южным выходом отдельный транспортный объект — крытую галерею с тремя 90-метровыми эскалаторами, на которых можно будет за несколько минут подняться по крутому склону берега Москвы реки.

Эскалаторная галерея проработала 24 года, и как одна из московских достопримечательностей была запечатлена в нескольких фильмах, среди которых - «Дорога к морю», «Ох уж эта Настя!» и «Подсолнухи» 1970 года с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях.

Ранее были перечислены виды жетонов для проезда в московском метро в прошлом веке.