Раскрыт секрет молодости уличных торговцев в старой Москве

Секрет молодости уличных торговцев в старой Москве раскрыл в опубликованной «Мослентой» статье журналист, историк Валерий Бурт.

«Труд разносчика был нелегким — целый день нужно было таскать на ремне тяжелый лоток с товаром. Или ходить с ведрами, кадками. Потому в торговцы обычно шли молодые и сильные парни, часто ими были приезжие из сел и деревень. Заработав деньжат, они возвращались в родные края. Но через некоторое время снова приезжали в Первопрестольную и брались за прежний, привычный и уже полюбившийся труд», — написал он.

Уличными торговцами в Москве были, в основном, россияне. Но встречались и приезжие с Балкан, немцы, французы, а к концу XIX — китайцы. Большим спросом у покупателей пользовались привычные российские товары и еда.

Ранее раскрыты секреты московских старьевщиков. Покупатели, приходя сюда, обычно не знали, что на самом деле им нужно купить, поэтому часто становились «жертвами» старьевщиков, способных искусно продать любой, даже самый ненужный товар.