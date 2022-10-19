Школьный повар раскрыла правила доставки продуктов в советские столовые

Правила доставки продуктов в советские школьные столовые раскрыла в беседе с «Мослентой» шеф-повар Любовь Зотова. Она упомянула также о регулярных проверках и о наказаниях поваров рублем даже за мелочи.

«Нам давали готовое меню и все необходимые продукты в четких количествах. Положено десять граммов масла на картошку — значит, на 150 обедов выдавали полтора килограмма масла. Мы все взвешивали», — рассказала Зотова.

У школ, по ее словам, были свои шоферы, которые регулярно привозили продукты в столовые, чтобы повара успевали приготовить все вовремя.

«Мы старались. Все наши ученики были сытыми. Случалось, что и не доедали свои порции. Было даже немного обидно. Сосиски, например, которые нам привозили, лично мне очень нравились, я сейчас не могу таких в магазинах найти. А дети могли откусить и бросить. Наших детей ничем не удивишь», — поделилась собеседница «Мосленты».

Зотова добавила, что в столовых очень часто проводились строгие проверки. «Хоть мы все делали как положено, меня от них поначалу трясло. Страшно ведь: а вдруг где недосмотрела?! Я же, хоть и училась на шефа, но опыта-то никакого управленческого не имела и ко всему этому только привыкала», — призналась она.

Шеф повар уточнила, что иногда она получала замечания по мелочам — например, за то, что нож с мясного цеха попадал в овощной цех, наказывали рублем.

«Эту работу надо любить, любить детей. Не знаю почему, но мне все это так нравилось... Я попала в свою среду», — подчеркнула Зотова.

Ранее причины изменения меню в московских школьных столовых назвала представитель Роспотребнадзора, ответственная за обеспечение питания в школе № 2120, Оксана Соловьева.