Раскрыты подробности празднования выпускных вечеров в царской России

Подробности празднования выпускных вечеров в царской России раскрыл в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт. Он рассказал, что раньше особенно отличившимся ученикам вручали денежные награды и сделанные из настоящего золота медали.

Нередко такие подарки закладывались молодыми людьми, чтобы получить деньги на дальнейшее продолжение учебы.

Сам праздник проходил с танцами, шутками и розыгрышами. Но официальная часть торжества была строгой и безалкогольной. Остальную же часть «веселья» выпускники организовывали себе сами.

Выпускники могли выпить шампанского вдали от учителей. Излюбленным местом московских выпускников, как и сейчас, был центр города — на Тверской улице, Воробьевых горах и у Триумфальных ворот они любили встречать рассветы. Кроме того, популярно было и место у памятника поэту Александру Пушкину на Тверском бульваре. Здесь люди пели, декламировали стихи, писали друг другу в альбомы свои пожелания.

Ранее москвичи назвали отличия советских выпускников от современных.