История
12:57, 22 февраля 2023
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Названа причина исчезновения вытрезвителей в Москве

Названа причина исчезновения вытрезвителей в Москве
Фото: Воронин Сергей / Фотохроника ТАСС

Причину исчезновения вытрезвителей в Москве назвал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

Автор напомнил, что 1 января 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев отменил приказ МВД СССР от 30 мая 1985 года, в котором содержалось положение о вытрезвителе. Подобные учреждения начали закрывать по всей стране.

«Многие связали отсутствие вытрезвителей с всплеском «алкогольной» преступности. Участились случаи, когда нетрезвые люди, не получив помощи, погибали — от сердечных приступов, замерзнув или став жертвой преступников. Ведь к пьяному редко кто подходит, предлагает помощь. Чаще брезгливо отворачиваются», — отметил Бурт.

Вскоре, по его словам, многие стали говорить о необходимости возвращения вытрезвителей. В частности, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предлагал обсудить предложение о создании учреждений на коммерческой основе. Но тогда никаких решений так и не приняли.

Только в конце 2020 года Государственная Дума приняла закон о возрождении системы вытрезвителей — с платными услугами. После этого небольшое количество вытрезвителей появилось при медучреждениях в разных городах России, но не в Москве.

Ранее главную причину исчезновения большого числа пельменных в Москве определил ресторанный критик Михаил Костин.

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