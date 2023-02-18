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00:14, 18 февраля 2023
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Определена причина исчезновения пельменных в Москве

Определена причина исчезновения пельменных в Москве
Фото: Андрей Никонов / РИА Новости

Причину исчезновения пельменных в Москве определил в беседе с «Мослентой» ресторанный критик Михаил Костин.

«Закрылись они по разным причинам, но в основном из-за того, что там было банально невкусно. Просто в Советском Союзе нам особо не с чем было сравнивать, а после 1991-го года все изменилось, включая познания в кулинарии и вкусы людей», — сказал эксперт.

По словам Костина, в Москве есть десятки пельменных, но достойных заведений не настолько много. Конкретное место, куда точно стоит зайти, назвать сложно, отметил он. К тому же они не особо актуальны в столице, поскольку москвичи не очень ценят формат моно-блюд или моно-продукта.

Ранее был назван адрес любимой пельменной Иосифа Бродского в Москве. Это было закрывшееся в 2018 году заведение на улице Красина, которое лауреат Нобелевской премии упомянул в одном из стихотворений.

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