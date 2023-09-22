Стала известна причина ссылки знаменитого советского фотографа

Причина ссылки знаменитого советского фотографа Николая Рахманова в фотолабораторию ТАСС стала известна «Мосленте» из беседы с куратором открывшейся в Москве выставки «Николай Рахманов. Цвет московской фотографии» Ольгой Быдзан.

Она напомнила, что в 1953 году Рахманов устроился в фотохронику ТАСС, где проработал семь лет. «Его наставником там был Ситников, который разрешал Рахманову только носить за собой кофры с фотооборудованием. Когда Николай Николаевич высказал свое недовольство, его сослали в фотолабораторию», — рассказала собеседница «Мосленты».

Это сыграло в судьбе Рахманова очень важную роль — впоследствии все свои пленки он проявлял сам, отметила Быдзан.

«И в те годы это давало ему огромное преимущество, потому что с фотоматериалами было тяжело, их было очень трудно достать. Значительную часть своих необыкновенных по краскам кадров он снимал на просроченные пленки, которые умел нужным образом проявить», — добавила куратор выставки.

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