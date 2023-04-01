Известный фотограф рассказал о правилах работы со звездами шоу-бизнеса

Главные правила работы со звездами шоу-бизнеса раскрыл в беседе с «Мослентой» известный фотограф Дмитрий Исхаков. По его словам, в этом деле важны скорость и профессионализм.

«Работа со звездами — это мощный вызов. Это люди, время которых часто расписано по минутам. Тебя приглашают, потому что уверены в результате, твоей надежности и лояльности. Ты не допустишь утечки снимков, не будешь хулиганить на съемке, сделаешь все быстро и профессионально», — поделился Исхаков. Главными признаками профессионализма фотограф считает предсказуемость и надежность.

Собеседник «Мосленты» признался, что работать с артистами ему очень интересно. «Это харизматики, прошедшие довольно непростой путь к успеху. Почти все с непростым характером, но тем интереснее и азартнее с ними сотрудничать», — подчеркнул он.

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