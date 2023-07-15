Раскрыты причины называть Москву большой деревней

Причины называть Москву большой деревней раскрыл в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Он отнес к ним обилие деревьев и животных в городе в прошлом.

«Когда-то Москва была большой деревней — так ее и называли. На Садовом кольце цвели яблони и груши, на Зубовском и Смоленском бульварах шумели липы. Утопали в зелени Хамовники, Арбат, Пресня, Замоскворечье», — рассказал он.

Бурт отметил, что еще век назад на территории столицы было много небольших домов и больших усадеб, где хозяева держали кур, коров и лошадей.

«По улицам раскатывали богатые экипажи, пролетки, телеги с грузами. Никакой суеты не было и в помине, жизнь шла неторопливо и размеренно. Так же вышагивали вальяжные прохожие», — описал былые времена историк.

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