Раскрыто происхождение московских уличных музыкантов

Происхождение московских уличных музыкантов «Мослента» раскрыла благодаря работам разных писателей. Еще столетия назад ни одна ярмарка, ни одно гулянье в столице не проходило без участия шарманщиков, которые, как правило, были одеты скромно, если не бедно.

«На 1 мая в Сокольниках действовали карусели, качели, по роще ходили шарманщики и хоры русских песенников, чайницы у своих столов зазывали гуляющую публику попить у них за столиками чайку…» — рассказывал в одной из своих работ московский бытописатель Иван Белоусов.

На то, что в первое время многие шарманщики были иноземцами, косвенно указывает фрагмент поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Когда Ноздрев уговаривает Чичикова купить у него инструмент или выменять вместе с мертвыми душами на его бричку, тот обиженно отвечает: «Ведь я не немец, чтобы, тащася с нею по дорогам, выпрашивать деньги».

Четкого ответа на вопрос, почему эти люди с тяжелыми ящиками на ремне устремились в Россию, нет. Но объяснение происхождения слову «шарманщик» было найдено. Дело в том, что в репертуар первых шарманщиков неизменно входила сентиментальная песенка «Прелестная Катарина», французский вариант названия — Сharmant Katarina. Первое слово и стало основой для названия таких музыкантов.

Ранее были перечислены правила работы извозчиков в дореволюционной Москве. По имеющимся данным, на спине у извозчика в те годы обязательно указывался его номер.