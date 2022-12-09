История
09:17, 09 декабря 2022
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Стало известно о прототипе одного из самых популярных в СССР видов транспорта

Стало известно о прототипе одного из самых популярных в СССР видов транспорта
Фото: Виталий Карпов / РИА Новости

О прототипе троллейбуса стало известно «Мосленте» из интервью руководителя научно-исследовательской службы Музея Транспорта Москвы Дмитрия Дашко. Прародителя одного из самых популярных в СССР вида транспорта впервые показали публике в 1882 году в Германии.

«Экспериментальный образец напоминал телегу с мачтой и назывался электромот — электрический мотор. Длина маршрута составляла 540 метров, провода электросети были натянуты близко друг к другу и перехлестывались от сильного ветра, что приводило к частым замыканиям», — описал Дашко устройство первого аналога троллейбуса.

Этот вид транспорта поначалу не применяли в городских условиях, поэтому первый в России троллейбус был грузовым, а не пассажирским. Его построили в 1902 году в Санкт-Петербурге для использования на производстве.

Ранее россияне вспомнили о любимых маршрутах московских троллейбусов. Ими оказались маршруты №15 и №31.

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