Стало известно о прототипе одного из самых популярных в СССР видов транспорта

О прототипе троллейбуса стало известно «Мосленте» из интервью руководителя научно-исследовательской службы Музея Транспорта Москвы Дмитрия Дашко. Прародителя одного из самых популярных в СССР вида транспорта впервые показали публике в 1882 году в Германии.

«Экспериментальный образец напоминал телегу с мачтой и назывался электромот — электрический мотор. Длина маршрута составляла 540 метров, провода электросети были натянуты близко друг к другу и перехлестывались от сильного ветра, что приводило к частым замыканиям», — описал Дашко устройство первого аналога троллейбуса.

Этот вид транспорта поначалу не применяли в городских условиях, поэтому первый в России троллейбус был грузовым, а не пассажирским. Его построили в 1902 году в Санкт-Петербурге для использования на производстве.

Ранее россияне вспомнили о любимых маршрутах московских троллейбусов. Ими оказались маршруты №15 и №31.