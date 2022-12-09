«Все помнят, как с троллейбусов усы падали». История исчезнувшего с московских улиц транспорта

Сложно сказать, почему в 1930-е годы в Москве сделали ставку на троллейбус. Может, дело в том, что Хрущев, занимавшийся этим вопросом, видел себя новатором, хотел внедрять новые виды транспорта. Он очень не любил трамвай, и по замыслу Никиты Сергеевича, троллейбус как раз должен был его заменить.

Хрущев и в целом троллейбусное сообщение запустил в стране, и даже попробовал наладить в СССР выпуск двухэтажных троллейбусов.

«Страна троллейбусная»

В итоге этот вид транспорта занял свою нишу и экономически весьма успешно конкурировал с автобусом, трамваем и метро. Хотя машина непростая и в эксплуатации и в обслуживании, значимым фактом было то, что работают троллейбусы на электричестве, а не на бензине, который в СССР долгие годы был дефицитным.

Автобусы получили экономический толчок только в 1970-е годы, когда произошел нефтяной бум. До этого бензин стоил дорого, а у автомобилей довоенного выпуска был дикий расход топлива. Нормой были 30 литров на 100 километров, а в особых случаях они «ели» и по 100 литров на сотню километров.