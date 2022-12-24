Названа «пятая стихия» москвичей в позапрошлом веке

«Пятую стихию» москвичей в позапрошлом веке называет «Мослента» в большом материале. Стало известно, что писатель Иван Кокорев считал ею чай.

«Во всякий час, во всякое время года у истого москвича чай предлагается каждому гостю, так что во многих домах, кроме обычных двух раз, утром и вечером, его пьют столько, что и счет потеряешь», — делился он наблюдениями в первой половине XIX века.

Исходя из его записей, столичные жители пили чай и в мороз, чтобы согреться, и в 20-градусное тепло для «прохлаждения».

Ранее доктор Зухра Павлова назвала снижающий риск рака напиток. Она порекомендовала для профилактики употреблять зеленый чай.