Раскрыты связанные с расстрелом директора Елисеевского магазина подробности

Подробности случившейся во второй половине прошлого века трагедии, связанной с директором популярного столичного Елисеевского магазина, раскрыла «Мослента». Стало известно, что бывшего директора магазина решили расстрелять с приходом в 1982 году к власти Юрия Андропова, решившего начать ожесточенную борьбу с коррупцией.

«Одной из его первых жертв стал директор магазина Юрий Соколов. Дело Соколова рассматривал Верховный суд СССР. Для устрашения в зал приказали явиться директоров больших московских магазинов. Когда огласили приговор — "к высшей мере наказания — расстрелу" — присутствующие зааплодировали», — говорится в сообщении.

Его коллеги были напуганы, что их будет ждать участь, схожая с судьбой Соколова, из-за чего они были готовы откреститься от него. Однако вскоре многие руководители торговой сферы также были арестованы.

Ходили слухи, что самому Соколову пообещали снисхождение, если он будет содействовать в следствии. Директор Елисеевского магазина поверил в это и назвал много известных имен, чем окончательно погубил и себя и знакомых персон.

Ранее жители столицы вспомнили работу Елисеевского магазина на главной улице города.