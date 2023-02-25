Историк раскрыл секреты меню любимого ресторана Сталина и Берии

Секреты меню любимого столичного ресторана советских партийных деятелей Иосифа Сталина и Лаврентия Берии — «Арагви», к созданию которого они причастны, раскрыл в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

«Качество блюд в этом грузинском ресторане было превосходным. Шашлыки, хинкали, сациви, хачапури, купаты и прочие кушанья буквально таяли во рту», — рассказал он.

Ткемали, сацебели, муку для хачапури, овощи, фрукты, травы, вина, коньяки и минеральную воду, по словам автора, в «Арагви» специально привозили из Грузии.

«Гвоздем программы был восхитительный цыпленок табака в орехово-чесночном соусе», — добавил историк.

Ранее о дегустации «шок-меню» на Алтае рассказала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. «Я ела яйца марала и закусывала губой лося», — призналась она.