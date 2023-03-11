О том, как известный актер Александр Ширвиндт едва не выиграл на скачках кооперативную квартиру и поссорился из-за этого со своим другом, рассказал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Материал приурочен к закрытию Центрального Московского ипподрома на реконструкцию на два с половиной года.

Александр Ширвиндт и его друг, актер и писатель Аркадий Арканов были в прошлом завсегдатаями столичного ипподрома. Они приходили на скачки в любую погоду и традиционно делали ставки на серого в яблоках жеребца, который никогда не выигрывал.

Однажды зимой, в минус двадцать, актеры в очередной раз были на ипподроме. У них остались последние два рубля. Ширвиндт протянул деньги Арканову, чтобы тот сделал по ставке за каждого из них на того же жеребца.

«Дальше все могло быть как в сказке. Но не стало. Серый в яблоках пришел к финишу первым. Ширвиндт, естественно ликовал, потому что на эту темную лошадку никто не ставил и денег у них теперь море. Но оказалось, что его приятель по пути к тотализатору передумал и поставил на… другой номер», — поделился подробностями истории Бурт.

Если бы Арканов не передумал, вместе с Ширвиндтом они выиграли бы 16 с лишним тысяч рублей. За такие деньги в то время можно было купить кооперативную квартиру и новый автомобиль, уточнил историк.

После этого случая актеры не общались два года.

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