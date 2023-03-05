История
14:10, 05 марта 2023
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Историк вспомнил о нелегально полученных венках для Прокофьева

Историк вспомнил о нелегально полученных венках для Прокофьева
Фото: РИА Новости

О нелегально полученном венке для похорон композитора Сергея Прокофьева, который умер в один день с Иосифом Сталиным 5 марта, 1953 года в материале «Мосленты» вспомнил историк Валерий Бурт.

Похоронить известного музыканта в то время оказалось непростой задачей. Родственники и друзья композитора с трудом достали хвойный венок, обманув работников ритуальной службы, сказав, что берут на похороны вождя, рассказал Бурт.

«Другие цветы — комнатные, принесли из квартир и поставили у гроба Прокофьева прямо в глиняных горшках», — говорится в статье.

Ранее, в октябре прошлого года, на Новодевичьем кладбище установили памятник легендарному режиссеру и актеру Владимиру Меньшову.

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