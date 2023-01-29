Названы показанные в комедиях Гайдая случаи из его жизни

Показанные в комедиях знаменитого советского режиссера Леонида Гайдая случаи из его жизни назвал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

«Гайдай многое выдумывал, но некоторые эпизоды брал из жизни. Например, на экзамене во ВГИКе он читал стихотворение Ярослава Смелякова "Хорошая девочка Лида". Его же декламировал Шурик, главный герой "Операции "Ы"", роль которого исполнил актер Александр Демьяненко», — рассказал автор.

Сцену из того же фильма, в которой звучит знаменитая фраза «Огласите весь список, пожалуйста!», Гайдай тоже не придумал. Когда в годы службы в армии в его часть приехал офицер и обратился к шеренге солдат: «Кто из вас пойдет на флот?», «Кто в артиллерию?» «Кто в пехоту?», Гайдай в ответ на все вопросы выкрикивал: «Я!».

«Он очень хотел на фронт. Военный сначала терпел, но потом не выдержал: "Да подождите вы, дайте огласить весь список!"» — объяснил Бурт.

Ранее Бурт раскрыл адрес героини одной из песен поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Речь о композиции «Диалог у телевизора».