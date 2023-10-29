Раскрыты подробности представлений о Москве у современных писателей

Подробности представлений о Москве у современных писателей XX-XXI веков раскрыла в беседе с «Мослентой» доцент кафедры английской филологии института иностранных языков Московского городского педагогического университета (МГПУ) Надежда Шалимова. Например, поэтесса Марина Цветаева в начале XX века называла столицу духовной и душевной.

Кроме того, с любовью о городе писал поэт Борис Пастернак. Его герои ценили пространство, в котором находились.

Но уже во второй половине ХХ века образ столицы начинает постепенно меняться. В произведениях начинают доминировать образы, лишенные историко-культурной значимости. Так, в рассказах у Василия Шукшина Москва представляется уже бездушным и бездуховными пространством, в отличие от провинций.

«Герои литературы XXI века вообще проезжают мимо исторического центра, не обращая на него никакого внимания. Семейственность и патриархальность, но при этом спешка, конкуренция, карьеризм, потребительство — такой облик получает новая Москва у Сергея Шаргунова», — продолжает Шалимова.

При этом если у Шаргунова остается немного патриархальной, культурной Москвы, то писатель Роман Сенчин показывает город глазами вчерашнего провинциала. Такой образ города, лишенный историко-культурного контекста, становится местом, где герой теряет самого себя.

Ранее был назван особенно сочувствовавший женщинам советский поэт.