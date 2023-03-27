Стало известно о способе бесплатно жить в центре Москвы в 1980-х

О способе бесплатно жить в столице в 1980-х годах стало известно «Мосленте» из интервью художника и автора книги «Типа панки» Миши Бастера. Он вспомнил о творческих пространствах в заброшенных московских квартирах.

«В конце 1980-х центр Москвы расселяли, и можно было спокойно вскрыть чьи-то огромные пустующие хоромы, разместиться в них и что-то творить. Там даже газ с электричеством были не перекрыты в некоторых. И вот субкультурные люди наловчились проникать в такие квартиры и жили в центре годами. Их никто особо не гонял, договариваться с жэками и участковыми было достаточно несложно», — рассказал герой интервью.

По словам Бастера, в таких местах появлялись сквоты — пространства, самовольно захваченные представителями субкультур. Самый крупный из них находился на Петровском бульваре, где был оккупирован двор из нескольких домов.

Ранее «панковские» места Москвы назвал лидер группы «Бахыт-Компот», музыкант Вадим Степанцов. Самым ярким рок-клубом конца СССР, по его мнению, стало заведение «Секстон» в районе Аэропорта.