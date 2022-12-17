История
07:28, 17 декабря 2022
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Стало известно о способах московских свах получить работу

Стало известно о способах московских свах получить работу
Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

О способах московских свах в XIX столетии получить работу стало известно из материала «Мосленты». По информации из книги коммерсанта и писателя Ивана Слонова, свахи сначала знакомились с прислугой, после чего начинали общение и с хозяевами, узнав их секреты.

«У прислуги сваха незаметным образом выпытывала характер, привычки и тайны хозяев, затем, с помощью подкупа приближенных лиц, она смело пробиралась в купеческий дом, где быстро завоевывала расположение хозяев и становились непременным членом и советником купеческой семьи...» — говорится в книге «Из жизни торговой Москвы (полвека назад)».

Женщины эти отличались певучей и мягкой речью, часто они одаряли купчих комплиментами, называя их «мраморными» и «бриллиантовыми», завоевывая таким образом расположение к себе.

Ранее главная сваха России Роза Сябитова сравнила мужчин с набором бытовой техники. Она проанализировала требования женщин к мужчинам и призвала представительниц прекрасного пола сместить внимание с притязаний на свои собственные возможности.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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