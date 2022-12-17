Названы способы найти спутника жизни в советское время

Способы найти спутника жизни в советское время были названы в материале «Мосленты». Стало известно, что в то время роль свах выполняли родственники и знакомые молодых.

«Заприметят «подходящего» молодого человека для девушки и сводят их, будто ненароком. Случались удачи, но далеко не всегда. Ведь удачный брак — фортуна. И далеко не всегда она оказывается рядом, а часто разгуливает где-то далеко», — говорится в сообщении издания.

Брачные объявления появились в прибалтийских газетах на рубеже 70-80-х годов. Позже их стала печатать «Литературная газета». Первая «ласточка» вызвала неимоверный ажиотаж — одинокому мужчине, желавшему познакомиться с «блондинкой до 35 лет, любительницей театра и симфонической музыки» ответили 16 тысяч женщин. Однако узнать о дальнейшей его судьбе так и не удалось.

Ранее главная сваха страны Роза Сябитова объяснила причину недолгих браков по молодости.