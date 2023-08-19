Стало известно о знаменитых потомках известного кондитера

О знаменитых потомках известного кондитера в материале «Мосленты» рассказал историк Валерий Бурт. Например, Алексей Иванович из рода Абрикосовых стал известным патологоанатомом и даже работал в числе тех, кто бальзамировал тело революционера Владимира Ленина.

А Андрей Львович из рода тех же Абрикосовых был достаточно талантливым актером. Более 30 лет он служил в Театре Вахтангова. Кроме того, среди носителей знаменитой фамилии были дипломат, адвокат, юрист, зоолог, музыкант, священник и другие люди почетных профессий.

При этом, как показала жизнь, никто из них после Октябрьской революции, когда семейный кондитерский бизнес развалился, не стал возрождать дело жизни Алексея Абрикосова.

Ранее сообщалось, что столичный кондитер Абрикосов стал легендарным благодаря засахаренным фруктам.