Раскрыты подробности столкновения знаменитого аптекаря и советской власти

Историю столкновения знаменитого столичного аптекаря Владимира Карловича Феррейна и советской власти опубликовал на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Аптека Карла Феррейна открылась во второй половине XIX века на Никольской улице в центре Москвы, семейное дело унаследовал его сын.

«Февральскую революцию Владимир Карлович пережил благополучно, а Октябрьская его разорила. Мрачной осенью к нему явились рабочие и солдаты и предъявили мандат о том, что его аптеки с плантациями отныне принадлежат трудовому народу», — раскрыл эксперт подробности жизни Феррейна после 1917 года.

К тому моменту уже пожилой Феррейн устроился кладовщиком на свое же предприятие. В 1918 году он бежал в Крым после анонимного сообщения, что его собираются навестить «люди в кожанках с маузерами и винтовками». На побережье Черного моря владелец дореволюционной аптеки умер от сердечной болезни.

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