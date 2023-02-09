Названы самые странные происшествия на Красной площади

Самые странные происшествия на Красной площади в центре Москвы были названы в материале «Мосленты». Крайним из них была попытка похищения тела революционера Владимира Ленина из Мавзолея, произошедшая 6 февраля 2023 года.

Немного раньше, 1 февраля этого года, 34-летнюю американка Алисия Дэй была задержана за выгул теленка на Красной площади. Полицейским женщина пояснила, что купила животное через сайт объявлений и хотела просто показать ему красивый центр города.

«Самым радикальным перформансом, который видела Красная площадь, стало выступление художника Петра Павленского 9 ноября 2013 года. Он голым сел на брусчатку и прибил к ней свою мошонку, вогнав длинный гвоздь между камнями», — говорится в материале.

В 1995 году художник-акционист Александр Бренер в холодный февральский день вышел на площадь и забрался на лобное место в боксерских перчатках и трусах. Он начал кричать: «Ельцин, выходи!» Так художник выразил протест по решению первого президента России Бориса Ельцина о введении войск в Чечню. За четыре года до этого, в апреле 1991 года, 13 человек выложили собой в центре города слово из трех букв.

Ранее в конце 2022 года на Красной площади неизвестный мужчина попытался поджечь новогоднюю елку.