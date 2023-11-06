Раскрыты особенности строительства Казанского вокзала

Особенности строительства Казанского вокзала раскрыл «Мосленте» историк Валерий Бурт. Он рассказал, что спроектированное архитектором Алексеем Щусевым здание начали строить в царской России, а закончили — в СССР.

«Щусев перебрался в Москву из Санкт-Петербурга в Москву в 1913 году… Он выиграл конкурс на проект нового здания Казанского (в прошлом — Рязанского) вокзала и был утвержден главным архитектором строительства. Между прочим, идею молодого Щусева жюри признало более совершенной, чем проект маститого Федора Шехтеля», — поделился историк.

На проект были выделены большие средства. Интерьеры вокзала расписывали художники Николай Рерих, Александр Бенуа, Борис Кустодиев и Евгений Лансере. После Первой мировой войны и революции при строительстве возникли сложности.

«Люди, что "наверху", меняли и упрощали замысел, но Щусев изворачивался, сохранял, как мог, изящество стиля и разнообразие декоративных форм. И добился своего: Казанский вокзал — одно из красивейших зданий Москвы», — заключил Бурт.

Ранее на главную башню Казанского вокзала вернули исторический флюгер в виде золотого дракона.