Раскрыта судьба столичного мороженого в годы Великой Отечественной войны

Судьбу столичного мороженого в годы Великой Отечественной войны раскрыла «Мослента». В сталинские годы в целом мороженое было культом, оно поддерживало миф о всеобщем изобилии и было вывеской советской торговли.

В конце 1930-х Москва была украшена плакатами Главхладопрома со словами «Мороженое требуйте всюду!». Для продавщиц мороженого разработали специальную форму, которую было видно издалека.

Мороженщики не исчезли с улиц Москвы даже летом 1941 года. Когда немцы бомбили столицу, люди, как и в мирное время, ели пломбир. Когда пришла долгожданная Победа, ее тоже отмечали мороженым. «С утра народ попер на Красную площадь, в центр. Героев Советского Союза ловят на улицах, качают. Обнимаются, целуются. Какой-то военный подтащил ребят к мороженщикам и кормил всех мороженым», — записал в мае 1945-го в своем дневнике журналист «Правды» Лазарь Бронтман.

Ранее москвичи вспомнили ассортимент мороженого в популярном в советские годы кафе «Космос» на улице Горького (ныне Тверской).