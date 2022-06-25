Стала известна судьба старых московских кладбищ

Судьба старых московских кладбищ стала известна благодаря проекту «Забвение» Михаила Петрова. «Мослента» поделилась результатами проделанной им работы.

Из исследований Петрова следует, что на месте, где сегодня расположены известные в столице парки, учреждения и даже жилые многоэтажки, еще при советской власти находились места для захоронений.

Например, Филевское кладбище было закрыто для захоронений в 1956 году, примерно через год начался процесс его уничтожения, а в 1970-х на его месте построили комплекс зданий Гохрана.

Располагавшееся в Марьиной роще Лазаревское кладбище в начале XX века было сильно запущено, а в 1930-е его уничтожили и превратили в парк детского отдыха. Сегодня это известный Фестивальный парк.

Старое Лютеранское кладбище к началу XX века тоже пребывало в плачевном состоянии. Тогда многие могильные плиты были повалены на землю и даже использовались местными жителями в качестве столов для уличных пиршеств. Сегодня на месте данного кладбища располагается Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Павлова.

Кладбище при Лютеранской церкви Святого Михаила было уничтожено в 1928 году. В наши дни на его месте располагается Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского.

Ранее была раскрыта правда о могилах Гоголя и Булгакова в Москве. Первый из них был перезахоронен.