История
14:26, 17 декабря 2022
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Раскрыты различия между свахами для состоятельных москвичей и простолюдинов

Раскрыты различия между свахами для состоятельных москвичей и простолюдинов
Фото: Unsplash

Различия между работой свах для состоятельных москвичей и простолюдинов раскрыл в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

«Одни свахи за весьма приличные гонорары сближали людей состоятельных, из известных семей. А они были господами капризными и привередливыми. И внешний вид ей или ему подавай, и чтоб имущество солидное имелось, и доход притекал бы не малый», — рассказал автор.

Он оговорился, что бывали и случаи, когда сводницы устраивали брак богача с бедной девушкой или, наоборот, пристраивали «под бок» состоятельной женщины мужчину, у которого «в одном кармане смеркается, а в другом заря занимается».

Другие свахи работали среди простолюдинов и брали за свой труд небольшие деньги, продолжил Бурт. «Все было просто, буднично, без романтики и ухаживаний. Сваха предлагала "товар" родителям жениха или невесты, назначали время смотрин, обговаривали какое-никакое приданое, и все, дело сладилось, ступайте под венец», — написал историк.

Ранее стало известно о поведении вышедших замуж за своих нанимателей домработниц. «Случалось, кухарки входили в дома слугами, а становились хозяйками», — отметил историк Бурт.

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