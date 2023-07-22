Названо имя открывшего талант Маяковского москвича

Имя москвича, открывшего талант известного русского поэта Владимира Маяковского, назвал в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт. Это в феврале 1912 года был стихотворец Давид Бурлюк.

В тот вечер Маяковский читал отрывки своих стихотворений Бурлюку, заявив, что якобы они были написаны его другом, а не им самим. Бурлюк же не поверил в сказанное и пояснил, что знает, что строки написал сам Маяковский, отметив, что они гениальны.

«Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом», — вспоминал потом этот момент сам великий поэт.

Помимо открытия таланта Маяковского Бурлюк, можно сказать, однажды спас жизнь поэту, который был очень беден. Маяковский ходил по улицам без обуви, вечно кашлял и был простужен из-за отсутствия даже верхней одежды. Тогда Бурлюк подарил ему отцовское пальто, которое не дало поэту замерзнуть насмерть.

Ранее историк перечислил знаковые для юного Маяковского места в столице.