Стало известно о жалобе на «развращающую московское население» игру

Историк и журналист Валерий Бурт рассказал о негативном влиянии на москвичей тотализатора на скачках. Речь идет об азартной игре и денежных ставках на ипподроме на Ходынке.

Тотализатор предназначался «для изыскания финансовой помощи коннозаводчикам». Но азартная игра получила отклик у москвичей из-за возможности сорвать большой куш.

В 1886 году гласный Николай Мамонтов обратился в Московскую городскую Думу с просьбой принять меры для ограничения или полного уничтожения этой «развращающей московское население игры».

«В скором времени начнется сезон скачек и бегов, а следовательно, начнется и безобразная игра на тотализаторе. Подобная игра, до крайности азартная, привлекает все слои населения города Москвы, не исключая даже воспитанников школ и гимназий, и действует крайне развращающим образом на молодежь и рабочий класс», — пожаловался Мамонтов.

Ранее москвичам напомнили о второй «Ходынке» в истории столицы. Страшное событие случилось в день похорон революционера Иосифа Сталина, когда в многотысячной людской толпе в центре города погибло множество людей.