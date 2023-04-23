Названо одно из главных требований к советским секретаршам

Одно из главных требований к секретаршам в СССР назвал «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. В советскую эпоху в приемных столичных учреждений сидели работницы с пишущими машинками, на которых выстукивались приказы и указы.

Машинистки обязаны были уметь быстро и без ошибок печатать тексты важных бумаг. «В должностной инструкции машинистки говорилось, что на эту должность "назначается лицо, имеющее начальное профессиональное образование и… подготовку по установленной программе, печатание со скоростью не менее 200 ударов в минуту"», — рассказал Бурт.

Ранее россияне вспомнили самые полезные умения с уроков труда в советских школах. В список попали деревообработка, металлообработка, сварка и автодело.