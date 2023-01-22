История
00:30, 22 января 2023
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Стали известны требования к внешности московских телефонисток

Стали известны требования к внешности московских телефонисток
Фото: Матвиевский Владимир / ТАСС

Требования к внешности московских телефонисток при приеме на работу раскрыли в материале «Мосленты». Стало известно, что далеко не каждая женщина могла позволить себе занять такую должность.

«Отбор телефонисток был строгий: на службу брали женщин молодых — до 25 лет, ростом не менее 165-ти сантиметров, чтобы они могли дотянуться до любого гнезда на соединительной панели», — говорится в статье.

Кроме того, для поступления на службу необходимы были приятная наружность, терпение и хорошая дикция.

Ранее было названо имя первого телефонного абонента в Москве. «Первый московский абонент появился в 1882 году. Им оказался чаеторговец и предприниматель Константин Попов», — рассказали авторы текста.

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