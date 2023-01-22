История
04:33, 22 января 2023
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Названы главные трудности работы столичных телефонисток

Названы главные трудности работы столичных телефонисток
Фото: РИА Новости

Главные трудности работы столичных телефонисток были названы в материале «Мосленты». Стало известно, что сотрудницы работали не покладая рук по 12 часов в день, обрабатывая огромное количество информации.

«Телефонистки, одетые в закрытые платья темных тонов, отягощенные железной гарнитурой микрофона на груди и наушниками, постоянно пребывали в напряжении. У них не было передышки, ибо настойчивая трель не умолкала - на соединение абонентов давалось не более восьми секунд», — говорится в статье.

Кроме того, за час телефонистке нужно было подключить более шестисот звонков. Рабочий день при этом длился 10-12 часов. Они должны были работать по шесть дней в неделю.

Ранее были перечислены правила работы извозчиков в дореволюционной Москве.

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