Названы имена первых вернувшихся после пожара 1812 года в Москву купцов

Имена первых вернувшихся после пожара 1812 года в Москву купцов были названы в материале «Мосленты».

«Первым в пустынную Москву вступил отряд казаков. Появился в городе и Александр Шаховской, известный ту пору драматург, со своими ополченцами. Их сердца содрогались при виде жутких сцен разрушения, кощунства и святотатства со стороны тех, кто считал себя христианами», — говорится в материалах издания.

Историк Сергей Тепляков писал, что первыми купцами, открывшими торговлю в Москве, освобожденной от супостатов, были ростовские купцы Михаил Кайдалов и Дмитрий Симонов. Они поехали в Белокаменную узнать о судьбе своего имущества и захватили с собой два воза калачей. Их купцы продавали у Спасской башни.

Ранее были названы известные посетители первой публичной библиотеки в Москве.