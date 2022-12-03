История
09:17, 03 декабря 2022
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Названы имена первых вернувшихся после пожара 1812 года в Москву купцов

Названы имена первых вернувшихся после пожара 1812 года в Москву купцов
Картина Виктора Мазуровского «Московский пожар (1812)», 1910-е годы

Имена первых вернувшихся после пожара 1812 года в Москву купцов были названы в материале «Мосленты».

«Первым в пустынную Москву вступил отряд казаков. Появился в городе и Александр Шаховской, известный ту пору драматург, со своими ополченцами. Их сердца содрогались при виде жутких сцен разрушения, кощунства и святотатства со стороны тех, кто считал себя христианами», — говорится в материалах издания.

Историк Сергей Тепляков писал, что первыми купцами, открывшими торговлю в Москве, освобожденной от супостатов, были ростовские купцы Михаил Кайдалов и Дмитрий Симонов. Они поехали в Белокаменную узнать о судьбе своего имущества и захватили с собой два воза калачей. Их купцы продавали у Спасской башни.

Ранее были названы известные посетители первой публичной библиотеки в Москве.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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