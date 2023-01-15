История
13:24, 15 января 2023
1 мин.

Житель столицы поделился воспоминаниями о темной Москве

Житель столицы поделился воспоминаниями о темной Москве
Фото: Денисенко / РИА Новости

Воспоминаниями о темной Москве в советские годы поделился в преддверии выставки «Москва без окраин. Арбат» житель столицы, фотограф Алексей Конин. Его процитировала «Мослента».

«Везде в городе было темно, потому что были какие-то белесые фонари, которые освещали только себя, свет даже до их подножья не доходил. Ярко освещенных витрин не было, не было никакой рекламы, и Москва была очень темная, наверное, даже мрачная», — заявил он.

Только на Новый год на знаменитых домах-«книжках» Нового Арбата, если смотреть в сторону Кремля, можно было увидеть зажигающуюся аббревиатуру «СССР», добавил Конин.

Ранее москвичам рассказали о традиции украшать одну из улиц города светящимися кубками. Речь идет о Тверской.

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