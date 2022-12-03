Раскрыты подробности возрождения Москвы после нашествия Наполеона

Осенью 2022 года исполнилось ровно 210 лет с того момента, как Наполеон Бонапарт оставил сожженную Москву. Подробности возрождения города после нашествия армии французского императора в своей статье на «Мосленте» раскрыл журналист и историк Валерий Бурт.

«Москва, наполняемая людьми, постепенно оживала. В город возвращались казенные заведения, которые на время французского нашествия были эвакуированы в другие города. Первой начала работу Пробирная Палата, вслед за ней — Казенная, Губернское правление, Управа благочиния, Медицинская контора», — рассказал автор.

В столичных газетах тогда писали, что пригодных для жилья мест в городе было очень мало, все они быстро оказались занятыми. «Торговля и промышленность распространяются с удивительной быстротой. Построено до 2800 временных лавок, и вся торговая площадь заполнена бесчисленным множеством продавцов и покупателей», — процитировал Бурт «Московские ведомости» того времени.

Вспомнил рассказчик и описанную поэтом и ученым Алексеем Мерзляковым быстроту возрождения Москвы: «С нами совершаются чудеса божественные. Топор стучит, кровли наводятся, целые опустошенные переулки становятся по-прежнему застроенными. Английский клуб против Страстного монастыря свидетельствует вам свое почтение. Благородное собрание (...) также надеется воскреснуть».

Вскоре в дворянских кварталах столицы началось строительство изящных и уютных особняков. Архитекторы приступили к составлению проектов общественных зданий, среди которых были Манеж, Провиантские склады на Крымской площади, Опекунский совет на Солянке. Новый облик получило перестроенное Иваном Жилярди здание университета, добавил историк.

«Заговорили, сначала робко, потом все громче, что невиданное бедствие пошло Москве во благо. Да и Александр Грибоедов в поэме "Горе от ума" подхватил: "Пожар способствовал ей много к украшенью"», — отметил он.

Ранее Бурт рассказал о поведении вышедших замуж за своих нанимателей домработниц. Если кухарка была не только обаятельной, но и ловкой, хорошо готовила, много не разговаривала, барин начинал относиться к ней по-особенному. Нередко дело заканчивалось свадьбой.