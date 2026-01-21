Врачи в Москве спасли попавшего под мусоровоз ребенка

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии клиники доктора Рошаля спасли ребенка из Вологды, которого переехал мусоровоз. Об этом сообщается в Telegram-канале клиники.

Мама пострадавшего ребенка рассказала, что он с братом переходил дорогу, в этот момент водитель мусоровоза не заметил ребенка и наехал на него колесом. Первый этап помощи ребенок получил в реанимации Вологодской больницы. Врачи диагностировали обширную рану всей правой половины таза, живота и бедра. Кроме того, сигмовидная кишка мальчика по сути вышла наружу. В Вологде мальчику провели несколько операций: хирурги заправили кишечник обратно и зашили брюшную полость, поставили аппарат внешней фиксации таза, наложили цистостому, так как был поврежден мочеиспускательный канал.

Операции прошли успешно, но из-за обширных открытых ран сохранялась угроза жизни ребенка, поэтому его перевели на лечение в Москву. Уже в столице около недели мальчик провел в реанимации, где пристальное внимание уделялось всем показателям крови и состоянию ран, дабы избежать сепсиса.

На сегодняшний день все трансплантанты прижились, раны зажили, мальчик встал на ноги. Однако через полгода ему предстоит еще одна реконструктивная операция, чтобы окончательно вернуть полноценное качество жизни.

Ранее сообщалось, как московские врачи спасли мужчину от слепоты через прокол в паху. Мужчина обратился в медучреждение с сильной головной болью и опущенным веком. Медики при обследовании обнаружили у него редкую и опасную сосудистую аномалию в мозге — каротидно-кавернозное соустье, при которой нарушается кровоток в глазу.