Стало известно о встрече известного комментатора и сподвижника Сталина

О встрече известного спортивного комментатора Николая Озерова и ближайшего сподвижника российского революционера Иосифа Сталина Вячеслава Молотова стало известно из материала «Мосленты». Она произошла в Центральном телеграфе на улице Горького (ныне — Тверская).

«Николай Николаевич увидел пожилого человека, лицо которого показалось знакомым. Оказалось — Молотов, соратник Сталина, разжалованный Хрущевым», — говорится в статье.

Тогда Озером поздоровался с ним и предложил подвести Молотова, на что тот согласился. Уже в автомобиле Молотов заявил, что лицо Озерова кажется ему знакомым.

«"Я спортивный комментатор Озеров". Пауза. После чего Молотов заявляет: "Дома скажу — не поверят: с самим Николаем Озеровым ехал!"» — вспоминал комментатор.

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