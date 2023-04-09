Названо второе по силе наводнение в Москве после потопа 1908 года

Наводнение 1931 года в Москве вторым по силе после потопа 1908 года назвал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. После него в верхней части бассейна Москвы-реки были сооружены Истринское, Можайское, Рузское и Озернинское водохранилища, регулирующие стоки вод. Кроме того, русло Москвы-реки в черте города расширили, а берега укрепили гранитными стенками.

«Но вода не желала укрощать свой буйный нрав и время от времени после сильных ливней затопляла центр Москвы — Самотечную и Трубную площади, а также их окрестности», — рассказал автор.

Историк отметил, что москвичи уже не боялись стихии, а посмеивались над ней. Дело в том, что вода поднималась всего на метр с лишним и вскоре спадала. Горожане устраивали развлечения — катались на лодках, смеялись, бегали, поднимая множество брызг.

Ранее были опубликованы воспоминания очевидца о наводнениях в Москве.