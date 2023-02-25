Названа причина карьерного взлета директора легендарного ресторана в Москве

Причину карьерного взлета первого директора легендарного ресторана в Москве «Арагви» Лонгиноза Стажадзе назвали в материале «Мосленты». Изначально он приехал в Москву и устроился в столовую на Пушечной улице, где ему посчастливилось встретить народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берию.

«Через некоторое время повара привезли на Лубянку и проводили прямиком в кабинет наркома госбезопасности. Он встретил гостя, как лучшего друга. Потом перешел к делу: "Мы с товарищем Сталиным посоветовались и решили поручить тебе ответственное дело — создать в Москве первый грузинский ресторан. Ты согласен, дорогой?"», — говорится в статье.

Так Стажадзе, имеющих всего четыре класса образования, и стал директором ресторана «Арагви». Работал он качественно и всегда следил за качеством продуктов, приготовлением блюд и обстановкой в зале.

Ранее был назван любимый ресторан Владимира Высоцкого. Стало известно, что бард часто бывал в довольно скромном заведении — «Каме» на Верхней Радищевской улице.