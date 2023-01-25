Назван любимый ресторан Владимира Высоцкого

В среду, 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. По этому случаю «Мослента» вспомнила знаковые места столицы, которые фигурировали в жизни и творчестве известного поэта.

«Высоцкий часто бывал в довольно скромном заведении — "Каме" на Верхней Радищевской улице. Ресторан вплотную примыкал к Театру на Таганке, и многие его актеры часто туда заглядывали», — говорится в статье о любимом ресторане известного автора-исполнителя.

А на создание знаменитого стихотворения «Очередь» его вдохновило посещение вместе с Людмилой Гурченко и Всеволодом Абдуловым другого ресторана в Москве под названием «Узбекистан» на Неглинной улице.

Ранее известный российский поэт, библиограф, общественный деятель и журналист Лев Рубинштейн рассказал криминальном прошлом одного из центральных районов Москвы.