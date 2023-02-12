Стало известно об отношении известной советской актрисы к юбилеям и наградам

Об отношении известной советской актрисы Фаины Раневской к юбилеям и наградам стало известно историку и журналисту Валерию Бурту. Об этом он упомянул в своей статье на «Мосленте».

Когда отмечали ее очередной актерский юбилей, Раневская всегда расточала улыбки и принимала комплименты, но дома снимала маску благодушия и давала волю сарказму, отметил автор.

«Морщилась, перебирая "похоронные принадлежности" — так она называла государственные награды, — и ворчала: "Терпеть не могу чествований. Актер сидит как истукан, а вокруг него льют елей и бьют поклоны. Это никому не нужно. Что может быть отвратительней сидящей в кресле старухи, которой курят фимиам по поводу ее подагры?"» — рассказал Бурт.

По его словам, лучшим подарком на юбилей Раневская считала хороший спектакль.

Ранее Бурт раскрыл подробности отношений знаменитого советского режиссера Леонида Гайдая с женой. С Ниной Гребешковой кинодеятель познакомился во время учебы во ВГИКе.