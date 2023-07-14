Названы различия загородного досуга дачников XIX века и советских граждан

Различия загородного досуга дачников XIX и XX веков в беседе с «Мослентой» назвала историк, руководитель научно-исследовательского отдела музея-заповедника «Царицыно» Александра Герасимова.

По ее словам, основной идеей пребывания за городом в позапрошлом веке считался отдых. Дачи по большей части принадлежали купцам и мещанам, которые предпочитали размеренный отдых с пикниками на природе, катанием на лодках, а также семейными и дружескими посиделками. Кроме того, на дачах устраивались концерты, спектакли и литературные чтения в компаниях друзей и родственников.

Однако со временем все начало меняться и на месте разрушенных усадеб в русском стиле и стиле модерн начали строить заводы и колхозы. Позже дачи начали появляться и у простых москвичей. Обычно это было шесть, максимум восемь соток с собственными огородами, на которых жители столицы выращивали овощи для будущих заготовок.

Ранее были раскрыты подробности дачного отдыха москвичей 200 лет назад.