Историк перечислил известных завсегдатаев знаменитого московского ресторана

Известных завсегдатаев знаменитого московского ресторана «Арагви», которому в 2023 году исполняется 85 лет, перечислил в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

«Перечислить всех известных людей, побывавших в "Арагви" в разное время, невозможно, поэтому назову лишь некоторых. Это летчик Валерий Чкалов, актрисы Марина Ладынина, Любовь Орлова, Валентина Серова и Татьяна Шмыга, космонавт Юрий Гагарин, писатели Константин Симонов и Илья Эренбург, кинематографисты Сергей Герасимов и Андрей Тарковский, шахматист Михаил Таль», — отметил автор.

Он вспомнил случай, как поэт Евгений Рейн встретился с только вернувшимся из ссылки будущим лауреатом Нобелевской премии Иосифом Бродским, писателем Василием Аксеновым и поэтом Евгением Евтушенко в «Арагви». Их пропустили в ресторан без очереди и разместили в отдельном зале. «Поэт не должен сидеть отдельно от своего народа», — возмутился произошедшему Евтушенко и потащил остальных в общий зал. Там совсем не было мест, но директор ресторана попросил, чтобы гости потеснились. Литераторам поставили столик «среди народа».

Другие важные персоны также попадали в «Арагви», минуя очередь. Швейцары часто получали от них хорошие чаевые за это. А вот с музыкантом Владимиром Высоцким однажды произошел курьезный случай — он попытался попасть в закрытый ресторан, ведь там «всегда все есть», но его вытолкали оттуда.

В ранее опубликованной статье Бурт назвал причину исчезновения вытрезвителей в Москве. Он напомнил, что 1 января 2010 года экс-президент РФ Дмитрий Медведев отменил приказ МВД СССР от 30 мая 1985-го.