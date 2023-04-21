Названа причина превращения столичного военного аэродрома в жилой комплекс

Причину, по которой столичный военный аэродром «Ходынка» превратился в жилой комплекс «Мосленте» назвал архитектор проекта Борис Уборевич-Боровский.

По словам собеседника, изначально с аэродрома выполняли полеты гражданские воздушные судна, затем, в советские годы им владели военные. В 1990-е поле аэродрома стало не нужно, так как там давно прекратилось авиасообщение.

Тогда же на этом месте решили построить павильоны, выставочные здания и музеи, однако этим планам не суждено было сбыться. Тогда на южной части «Ходынки» возвели жилой комплекс, а на северной — парк.

Ранее стало известно, что первый городской аэропорт открылся на Ходынском поле в Москве в 1910 году.