Из Москвы начали улетать птицы из-за жары

По словам специалиста, в начале лета, в умеренную и сухую погоду, стрижи отлично питались насекомыми, размножались и летали над городом. При этом, как только начался период зноя, комары и тараканы начали исчезать, а за ними — птицы, которым стало не хватать еды.

Такие пернатые, как вороны, воробьи, скворцы и дрозды все еще находятся в Москве. Романов отметил, что в жаркую погоду они летают низко над землей, стараясь спрятаться в тени и оказаться поблизости к воде.

Ранее в Новой Москве стали массово погибать птицы из-за недавно установленных шумоподавляющих щитов. В итоге они не видят стекло и врезаются в него на полной скорости.

Тем временем, в столице жара повторила рекорд 1951 года. На метеостанции ВДНХ было зафиксировано значение термометра в плюс 34,1 градуса. В столице начал плавиться асфальт.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!