Избитый приезжими россиянин перевез семью в безопасное место

31-летний россиянин, избитый приезжими в Новой Москве, заявил, что его семья сейчас находится в безопасном месте. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Мужчина отметил, что перевез жену с ребенком. «Очень сильно устал. Сутки не сплю уже», — добавил пострадавший.

Ранее в Москве задержали всех участников нападения на отца с ребенком в Новых Ватутинках. По некоторым данным, трое из четверых задержанных зачинщиков конфликта не признают вину. Агрессорами оказались азербайджанец и казахи, все они имеют российское гражданство.

До этого в сети появились кадры нападения, на которых видно, как четверо неизвестных мужчин кавказской внешности напали на пострадавшего. Ребенку удалось отбежать в сторону.