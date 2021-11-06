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Избитый приезжими россиянин перевез семью в безопасное место
Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ
31-летний россиянин, избитый приезжими в Новой Москве, заявил, что его семья сейчас находится в безопасном месте. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Мужчина отметил, что перевез жену с ребенком. «Очень сильно устал. Сутки не сплю уже», — добавил пострадавший.
Ранее в Москве задержали всех участников нападения на отца с ребенком в Новых Ватутинках. По некоторым данным, трое из четверых задержанных зачинщиков конфликта не признают вину. Агрессорами оказались азербайджанец и казахи, все они имеют российское гражданство.
До этого в сети появились кадры нападения, на которых видно, как четверо неизвестных мужчин кавказской внешности напали на пострадавшего. Ребенку удалось отбежать в сторону.