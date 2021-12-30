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Известная актриса рассказала о своей необычной коллекции

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Известная актриса рассказала о своей необычной коллекции
Кадр: фильм «Надежда»

Известная по сериалам «Папины дочки», «Кровавая барыня», «Последний из Магикян» актриса Ксения Непотребная в беседе с «Мослентой» рассказала о своем необычном увлечении.

Девушка призналась, что коллекционирует ангелов. Красивые фигурки она собирает по всему миру, стараясь разыскивать редкие экземпляры. Специально для них и других сувениров россиянка даже обустроила в доме кладовку.

«Я не люблю нагромождения на полках, поэтому кладовка стала настоящим спасением. Мои сокровища, иного места для которых я пока не определила, хранятся именно там», — поделилась Непотребная.

Ранее популярная российская актриса рассказала о своих комплексах.

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